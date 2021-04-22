歐超聯由星期一宣佈成立，到連日受到UEFA、英國政府、甚至球會本身名宿、球迷的炮轟，各球會相繼退出，歐超聯主席、皇家馬德里會長佩雷斯也承認賽事「暫緩」，香港球迷普遍心態，也由支持歐超聯，轉變為反對歐超聯，包括不少12間球會的香港球迷專頁，大多對賽事口誅筆伐。

由車路士球迷組成的「車迷Z」專頁，留言表示：「直到歐超聯及相關計劃被永久撤回及解散為止，本專頁將無限期罷看將參與該賽事的任何球會的任何比賽，亦不會撰寫任何有關相關球會的文章。」他們更表明對球會的「忠誠」，無法蓋過對足球這項運動的褻瀆。

由曼聯球迷組成的「曼聯新聞」專頁，版主更以香港富力為例子，「其實香港人可以將一個差唔多概念諗下：當年R&F富力空降港超，個個都反對嫁，又話佢特權球隊，要踢港超就由丙組踢起。富力薪金俾好高嫁，聯賽競爭力又大咗。點解依家歐超聯又會諗起大球會要出糧呢？港超球員收唔糧個情況應該仲嚴重過個12間球會啦。」表示就算有金錢利益也不應該放棄公義。

而「阿仙奴-華麗的夢想 Arsenal FC」專頁則表示：「站在道德就唔應該成立「歐超聯」，但從另一角度來看，歐聯未來增至36隊亦增加比賽，兼有不少未夠班球隊參與，根本可觀性大減。」所以希望UEFA吸收教訓後，之後在歐聯改革聽從球會建議。

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