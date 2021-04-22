熱刺周三英超憑加里夫巴利及孫興民先後建功，主場以2:1反勝修咸頓，球會辭退領隊摩連奴後首次出擊即順利報捷，亦讓暫代領隊賴恩美臣取得領軍首勝。巴利賽後就諷刺，摩佬的「泊大巴」戰術並不適合他們，球隊一直很渴望踢進攻。他認為熱刺經歷歐超聯亂局後和摩佬離隊後，需時去適應賴恩美臣的領軍風格，但那只是小問題。

熱刺過去72小時首先經歷了歐超聯亂局，接下又突然宣佈解僱領隊摩連奴，再由賴恩美臣擔任暫代領隊，這不過是短短三天內的事。今場是熱刺首次跟隨賴恩美臣出戰，上半場就落後0:1，正選上陣的巴利就指球隊是靠半場休息時間去整頓好，他和孫興民才能在下半場建功，助熱刺反勝。巴利賽後被問及，熱刺在後摩佬時代有甚麼地方需要改善，他就諷刺舊帥主張的泊大巴戰術並不適合他們，球隊很想進攻：「前線進攻多一點，我們需要進攻，我們是間大球會，很渴望進攻，然後今天我們做到了。」

他坦言球隊需時去適應在賴恩美臣麾下踢球，但不認為這個會是嚴重的問題。對於近日發生了歐超聯亂局和換帥風波，他亦指球隊現時不會被球場外的事分心，只會努力為賴恩美臣取得勝仗：「我們只有一兩天時間跟新領隊溝通，那需要時間適應，但我們半場交流後知道自己有甚麼要改善，然後下半場就主導比賽，我們值得拿下勝利。作為球員，我們正努力讓新領隊適應下來，就我而言那很接近了，我們很快便會回歸正常。之前我們只得很少時間去跟新帥合作，那是很正常的。」巴利在各項賽事最近11次正選出場，直接參與了11個入球，包括射入9球和交出2次助攻。

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