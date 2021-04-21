周四意甲有2場關乎前4席位的大戰，其中第5位的拿玻里（圖）迎戰第6位的拉素，賽前拿玻里只領先拉素2分但多賽1場，幸拿球里近況當勇，多場硬仗都成功搶分或告捷，反觀拉素只連勝弱旅「水份」甚多，今場拿玻里讓平/半宜捧上盤！（球賽編號：星期四10；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

拿玻里歐霸出局後走勢強勁，近9場6勝2和1負，曾作客擊敗AC米蘭及羅馬，唯一敗仗是1:2僅負班霸祖雲達斯，上仗迎戰榜首的國際米蘭更一度領先，最終被逼和1:1，但總算終結對手九連勝走勢。今仗雖有迪亞高迪美停賽，但有泰莫爾巴卡約高頂替，快馬夏榮羅辛奴更完成停賽，可與恩斯治尼、保列坦奴、域陀奧森漢、梅頓斯等人組成恐佈鋒線。對手拉素近期四連勝，但對手全屬烏甸尼斯、史柏斯亞等中下游球隊，且拉素今季作客前列分子均落敗，今仗還有中場悍將盧卡斯因傷缺陣，防守力進一步下滑，料難阻拿玻里強大的攻擊線，上盤要捧。

同日位於前四的阿特蘭大，作客出戰今季從未戰勝過聯賽榜前六名的羅馬，客軍讓半/一同樣可捧上盤。（球賽編號：星期四5；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日0:30am直播）

文：尊嘉