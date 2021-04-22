占美華迪周四打破各項賽11場入球荒，協助在上半場13分鐘內連入三球的李斯特城以3:0大勝護級分子西布朗。結束英超兩連敗的李城目前以4分領先車路士和韋斯咸，穩佔聯賽榜第三位。

周日剛於英格蘭足總盃4強淘汰了修咸頓而晉身決賽的李斯特城，今場面對排在聯賽榜尾二位置的西布朗全場佔優，開賽僅3鐘，伊恩拿祖便藉干拿唐辛失誤，搶去皮球後單刀殺入禁區，但其射門被出迎的西布朗門將森莊士東擋出。23分鐘，泰利文斯在中場直傳，卡斯泰尼在禁區外橫傳予占美華迪，後者不負所託輕鬆射入，打破各項賽事11場入球荒，助李城領先1:0。

3分鐘後，泰利文斯開出右路角球，皮球彈中西布朗的馬菲菲臘斯後由莊尼伊雲斯頂入，李城領先至2:0。

其後，李斯特城有卡斯泰尼射門中柱，西布朗亦有馬圖斯佩雷拉在35分鐘開角球中楣。1分鐘後，李城便由華迪交出助攻，伊恩拿祖在小禁區前為球隊射成3:0。

半場已領先3:0的李斯特城換邊後仍然有機會入球，但華迪遠射未能命中，伊恩拿祖81分鐘主射罰球又被森莊士東撲出，最終李城以3:0輕取西布朗。目前，李城32戰得59分穩佔積分榜第三位，領先以55分排第四的車路士4分，韋斯咸與車仔同分排第五。

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