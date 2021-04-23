今周熱刺宣佈辭退領隊摩連奴後，現時由暫代領隊賴恩美臣負責領軍，不過有關新帥的傳聞一直未有停止，有傳現時RB萊比錫教練尼高斯曼、前車路士領隊沙利及狼隊主帥紐奴皆有機會出任新領隊一職。不過自從去年2月離開哈化柏林後就未有再執起教鞭的德國名將奇連士文，就表示不排除自己會成為熱刺的新帥。

雖然根據外國博彩公司的賠率，雖然現年56歲的奇連士文並非大熱門，只得16倍，不過球員時期曾經兩度效力過熱刺，加上此前曾執教過德國隊以及拜仁慕尼黑這些大球隊，經驗絕對足夠。近日「奇哥」在接受ESPN的訪問時，並未有明確表示拒絕成為熱刺新帥：「我要告訴你們，生活中一切都有可能。當初我都未有想過我首次執教就是帶領德國入世界盃，然後又執教美國隊及拜仁，所以我們可以看一下接下來幾個月，誰會成為熱刺新領隊。」

對於球會在英聯盃決賽前怒炒摩佬，奇連士文就表示：「在英聯盃決賽的幾天前這個時間點，很明顯這是一個很巨大的決定，不過主席利維想展示出一個信號，就是事情沒有朝正確方向前進。這個決定對於反對摩連奴以及他踢法的熱刺球迷而言，絕對是樂於看見。如果他們在周日英聯盃決賽勝出的話就很好，不過他們目標依然是進入下季的歐聯。」

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