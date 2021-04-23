K獲加（Kemba Walker）周四攻入平個人今季最高得分的32分，協助塞爾特人NBA常規賽主場以99:86輕取太陽，重回勝軌。

塞爾特人今場有J布朗（Jaylen Brown）因左肩痛缺陣，但K獲加今場17投11中、包括三分球11投5中，僅管塔圖（Jayson Tatum）手感欠佳，全場17投僅3中，但他仍取得15分及11籃板，全場大部份時間領先、下半場最多曾拉開21分的塞爾特人結果順利報捷，取得近11場比賽的第9場勝利。

西岸排第二的太陽今場與綠軍同樣有四名球員得分雙位數，但在基斯保羅（Chris Paul）獲22分、8籃板及8助攻，D卜克（Devin Booker）犯滿離場前攻入15分以及米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）亦攻入15分下仍不敵塞爾特人，兩連勝被終止。

周四（香港時間周五）NBA常規賽戰果

塞爾特人 99:86 太陽

魔術 100:135 塘鵝

公鹿 124:117 76人

註︰前者主場

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