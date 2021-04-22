前陣子港超非常多新聞，又保險金風波，又歧視風波等，事情已擾攘一段時間，希望各隊上下專注訓練和比賽，球迷也把注意力放在球員表現上，才是最大的支持。別以為香港波「日日新鮮穫穫金」，事實上當歐超聯事件發生後，便發現利益當前時，也是甚麼事都可發生。歐超聯的誕生和沒落在三日內出現，連摩帥被炒也變了小事，除了一地花生，還令大家看清楚職業足球內，除了激情、現實、利益，最重要其實是人心。

筆者非常同意哥迪奧拿所說的，沒有競爭便不是體育。相信從教練、球員角度，歐超聯違反了體育精神的定義，有些球隊總佔一席位，有些球隊如何努力也得不到回報，根本是拉遠貧富差距，而且比賽增加對球員的負擔和受傷風險也增加。顯而易見，此舉對抗的是歐洲足協改制後的歐聯。改制後的歐聯加入更多不同地區球隊，由小組改為一大組，場數也增加，每隊起始點為10場，最多甚至要18場。背後除了是二百多場比賽帶來的收益，又怎會少了權鬥？爭取更多的支持，也是足協內角力的重要本錢。

最後，在各地球員、球迷、政府等強烈反對下，歐超聯迅速下馬，歐聯改制也看似不會變。多間球會宣佈退出歐超聯，亦有球會高層因而辭職，不少球會領導人更公開道歉，聆聽球迷聲音，希望得到球迷原諒，可說是為了盡快冷卻事件。一支球隊成功與否，成績固然重要，但有人心所向、球迷支持才能走過高低。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報