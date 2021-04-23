隨着NBA常規賽季進入尾聲，周四已確定有兩支西岸球隊無緣季後賽，他們分別是身處西岸榜末的木狼和火箭，成為今季首兩支被剔出季後賽的球隊。

賽前排在西岸第10的馬刺，於周四常規賽以106:91擊敗活塞後，拿下29勝29負的戰績。而西岸14位的木狼，於今季60場常規賽中只得16勝，即使餘下12場常規賽全勝，也無法超越馬刺的成績。至於榜尾火箭就剩下13場常規賽，但他們今季只是贏了15場，餘下賽事全勝的話２亦同樣無法追過馬刺。因此這兩隊已確定無緣季後賽，他們今季常規賽勝率均不過三成。而馬刺周四贏球後，西岸排名升上第9。

西岸第7至10位的球隊包括小馬、灰熊、馬刺和拓荒者，將要在常規賽結束後進行附加賽，以爭奪西岸第7及第8個季後賽席位。排在西岸第10的勇士，附加賽席位亦非十拿九穩，戰績為29勝30負的他們，僅領先身後的塘鵝及帝王3場及5場勝差，稍有不慎或會失去打附加賽的資格。

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