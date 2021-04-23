香港體育學院（體院）與香港科技大學（科大）兩年前合作推動「運動空氣動力科研計劃」，以風洞實驗室設施進行不同測試，冀透過科技提升港將於東京奧運的表現。團隊早前舉辦記者會公佈進展，有份出席的李慧詩透露奧運新戰衣有效減低2%的風阻。

是次單車空氣動力學研究由體院蘇志雄博士體育工程團隊及科大張欣教授團隊合作，並由新鴻基地產執行董事郭基煇捐款600萬港元資助。團隊利用科大空氣動力學及聲學實驗所的靜音低速風洞和中國超級計算機設施，運用一級方程式賽車和航空航天工程的技術，研究如何從器材、騎行姿勢等範疇改善單車運動員表現，港隊未來更將以研發而成的新戰衣出戰奧運，李慧詩表示新衣有助減低風阻，「（科技）最主要應用喺器材、動作同衣物，上屆賽衣用流線形設計，今屆就用latex（乳膠） ，透過唔同物料減低風阻，實驗證明減到2%，外觀睇會有少少分別，但差別唔大。」團隊表示未來會進一步研發低阻力的單車器材，並會與滑浪風帆隊合作，把科技應用於其他項目。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波