上周鬥愛華頓傷出的熱刺前鋒哈利卡尼，周四在球會訓練場復操，並在草地進行一些簡單操練，料他可趕及出戰球隊周日鬥曼城的英聯盃決賽，對熱刺而言是個好消息。

卡尼於上周末鬥拖肥塘一戰梅開二度後，於完場前一次攻勢遭李察列臣倒地後壓中右腳腳踝，他疑「拗柴」一拐一拐地離場，隨後並缺陣了熱刺周中擊敗修咸頓一戰。幸好卡尼休養一周後已於周四復操，雖然他未有跟隨大軍訓練，但就在草地上進行個人練習，據報他最快周五或周六便能夠正式歸隊。

暫代領隊賴恩美臣當然希望周日英聯盃決賽鬥曼城有卡尼復出，將第二度帶領熱刺出戰的他，努力為球隊贏得自2008年後首個獎盃。

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