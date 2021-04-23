周四NBA常規賽東岸大戰，公鹿於主場挑戰榜首的76人。當家球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）在這場長人對決中完勝76人中鋒艾比迪（Joel Embiid），他交出27分16籃板，另有6助攻2偷球和1封阻的強勢表現，帶領公鹿以124:117擊敗這支東岸一哥，兼送對手三連敗。

公鹿和76人賽前各自錄得兩連敗，後者昨日才因艾比迪的85呎絕殺球碌出籃框，最後以3分僅敗太陽。今仗是76人連續第二天需要打比賽，更是他們8天內第5場賽事，緊密賽程令球員略顯疲態，艾比迪今場21投僅9中，三分球更4射0中。而公鹿上場比賽是周一的事，休息充足的字母哥乘勢強攻內線，在禁區博到多達18個罰球，他今場15投8中、摘下16個籃板共取得27分，是其職業生涯第41場獲得至少25分15籃板5助攻的比賽，成為公鹿隊史自1980年來這項紀錄的第一人。

過去兩季均為常規賽一哥的公鹿，今戰整場領先76人雙位分數，雖然他們第三節末段一度被對手收窄至9分差距，但字母哥隨即領軍打出14:2的攻勢，再把比分拉開到雙位數，順利重回勝軌，並終結主場五連敗。76人則已錄得3連敗，賽後被東岸第2的網隊追平39勝20負戰績，休息一天後周六就要再鬥公鹿。

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