執教僅17個月的摩連奴，在周一突遭熱刺辭退，由29歲的賴恩美臣暫時接手至季尾。今季熱刺在摩帥領軍下，常被批評後勁欠佳。摩連奴時代的熱刺，共14次於聯賽半場落後，最終賽果僅1勝2和11負。新紮師兄周三領軍迎修咸頓，首戰便平了摩帥的反勝紀錄。他們下周日英聯盃決賽對手曼城，同日亦反勝阿士東維拉而回。

文：何西

主隊王牌哈利卡尼續因傷缺陣，修頓於30分鐘由丹尼艾格斯接應角球頂入，客軍藉此在半場領先1:0。易邊後熱刺到60分鐘扳平，盧卡斯莫拉射門雖被擋出，後面還有加里夫巴利窄位巧妙射入扳平。

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孫興民12碼絕殺

75分鐘孫興民曾將皮球送入網內，惟VAR判定莫拉越位在先；90分鐘時熱刺守將利古朗在禁區被侵犯，孫興民主射12碼助熱刺絕殺2:1，繼首循環聯賽狂入四球後再在修頓身上建功。球隊今季在摩連奴被炒前，曾有六場英超於半場落後，最終悉數落敗，英超歷來最年輕的主帥美臣，今次首戰即成功打破此數據。

近期曼城戰績稍下滑，於上輪不敵列斯聯，到上周英足盃4強被車路士淘汰無緣成4冠王。賽前3戰2敗的曼城，周三作客維拉在開賽20秒便閃電失球，在史東斯解圍失誤下，主隊前鋒奧尼屈堅斯助攻予約翰麥甘尼建功。

曼城落後快回應亦快，22分鐘，今季大躍進的菲爾科頓接應貝拿度施華底線傳中射入，為曼聯追成1:1；40分鐘，施華再交助攻，洛迪卡斯簡迪小禁區邊頂入，曼城反先2:1。不過完半場前中堅史東斯又犯錯，粗野攔截積及藍斯，球證最初出示黃牌警告，但翻看VAR後改判紅牌。

曼城5輪取8分即奪冠

曼城最終全取三分，亦再將榜首優勢拉開至11分，尚餘5輪再取8分便可重奪英超冠軍。經歷過去數天歐超聯風波，曼城領隊哥迪奧拿賽後指歐超聯對藍月來說是「已完結的篇章」，呼籲球員專注奪取英超︰「那是已完結的篇章，作為一家球會我們要接受和學習，並專注於我們在這裏的原因。我們非常接近（英超冠軍）。他們（班主們）不需向我道歉，我了解他們，我知道他們是怎樣的。這是已結束的一章。」

曼城與熱刺於下周日會師溫布萊上演英聯盃決賽，藍月失落英足盃，能成為三冠王也非常厲害。熱刺新丁美臣領軍首戰便有不俗開局，但數天後馬上便迎來最艱巨的挑戰。