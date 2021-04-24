東京奧組委會長橋本聖子周五表示，下周舉行的五方會談將會討論今屆奧運入場觀眾的人問問題，橋本表示現時仍極力爭取讓不多於會場座位數一半的觀眾入場觀戰，避免出現閉門作賽的情況。

橋本聖子周五出席一場演講會時承認，以現時疫情而言，今屆奧運舉行期間，讓會場坐滿觀眾的可能性頗低，但仍然爭取讓觀眾入場。東京奧組委下周將會與國際奧委會、國際殘奧委、日本奧運相和東京都知事舉行五方會談，橋本表示希望屆時有最終定案：「我們希望達至共識，能夠得出一個讓大家安心和安全，而又能夠讓大眾接受的方案。」

橋本又透露，希望透過科技幫助，讓比賽會場不會過份冷清：「透過日本先進的科技，大家在任何地方都能夠觀看比賽，可是要怎樣把觀眾的打氣聲傳達給運動員呢？我們將會就這個問題與國際奧委會商討。」據日本傳媒指，東京奧組委正研究讓觀眾利用即時通信手機程式（SNS），將打氣聲傳送至會場。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波