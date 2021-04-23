拿玻里周四憑恩斯治尼梅開二度，在意甲主場以5:2大勝拉素，而在下半場為球隊射成4:0的梅頓斯，則追平了名宿禾積克而並列為隊史在意甲入球最多球員。阿特蘭大同日則在少踢一人下，被戰至補時亦只餘10人應戰的羅馬逼和1:1，錯失升上聯賽榜第二位的機會。

拿玻里開賽7分鐘便由恩斯治尼射入12碼，加上保列坦奴在5分鐘後破網而領先2:0。拉素其後有祖亞昆哥利亞在禁區內施射中柱，錯過追成較接近紀錄的機會。

半場領先2:0的拿玻里換邊後繼續向拉素施壓，雖然施連斯基在46分鐘的入球因越位而無效，但恩斯治尼在53分鐘遠射破網，梅頓斯亦在65分鐘接應施連斯基助攻後在禁區外勁射得手，拿玻里輕鬆領前至4:0。梅頓斯效力拿玻里以來累積射入102個聯賽入球，追平了禾積克而並列為隊史意甲入球王。

拉素之後有恩莫比尼破網及米連高域沙域主射罰球建功而追成2:4，惟域陀奧森漢在80分鐘接應夏榮羅辛奴傳送後射破連拿十指關，為拿坡里奠定5:2的勝局，拉素聯賽五連勝被終止。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波