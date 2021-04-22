今次歐超聯由「起錨」到「拋錨」，只是短短60小時，以各豪門的貪婪和面對的財政壓力，肯定有機會死灰復燃。今次極速潰不成軍，死因在那，下次又有甚麼可做？以下幾點，拋磚引玉，大家討論一下。

公平賽制

相比歐聯，歐超聯最大問題是強權永續，據報12隊簽下合約，直到2044年，原意當然是大家捆綁一起，侷上賊船，以免有人中途縮沙，令新的比賽吸引力大減。但如此一來，間接令各強隊先歐超聯然後本土聯賽，也直接令本土球迷無名火起。

歐洲足協一直希望畫大個餅，近年不斷擴張，加入較次聯賽的代表，其實吸引力真的一般。如果能夠回歸基本，以歐洲系數或歐戰戰績作其一準則，收窄至主要聯賽才可參加，那影響力較細，吸引力也勝過歐聯。某些強隊可以有種籽制度，獲得多於一年的資格，但永續肯定行不通。

利益均沾

今次歐超聯惹來軒然大波，球迷群起反對，針對的，是貪財這兩個字。歐超聯本身是個半封閉的比賽，因為只有五個名額讓其他球隊參加，其他15支創始球會，不設升降班，也不會喪失資格，那與封閉的NBA無異。

很多人聽過NBA有薪金上限，其實也設有薪金下限。參加歐超聯的球隊，可獲每年數十億的收入，如果真的如佩雷斯所言，是「為足球及40億球迷設想」，那大可引入薪金下限的概念，規定若干收益需用於球會之上，例如培訓年輕球員、一隊總薪金要高於某個數、基建和球場要提供更好設施等，當球迷見到愛隊有進步，反對聲浪自然減少。

高人撐腰

今次歐超聯的公關差勁，除了是推出時缺乏相應部署，面對反對時也沒有人站出來聲援；當球迷公開表態，上街遊行，有那間球會試過出來解釋？

試想想，今次帶頭反對的，正是球會最得民心的幾位，如曼聯的費格遜，利物浦的高普，阿仙奴的雲格和亨利等；由他們的言論可見，事前蒙在鼓裏，全不知情。歐超聯真的想東山再起，必須要球會的一眾icon支持，至於如何說服他們，那肯定與球會的發展有關，換言之各種收益必須有更清晰的藍圖，才可望打動他們。否則以各大球會班主的形象之差，恐怕如何花言巧語，都只會徒勞無功。

烏合之眾

今次歐超聯的失敗，佩雷斯一方有暗示車路士太早跳船，引起連鎖反應，令其他五支英超隊不得不火速變節。事實上，12支創始球會對歐超聯的態度大為不同，美國人揸旗的阿仙奴、利物浦和曼聯，本就對歐洲佬的大愛歐聯形式不滿，認為把收益分給弱國代表，對足球發展並無好處，他們的確有經營困難，但比起意甲的米蘭雙雄和祖記，以及西甲的皇巴馬體會，已深陷水深火熱，完全不同。至於車路士和曼城更是大把錢，班主視球會為「玩具」，最重要是贏得獎盃。

現實來看，各大聯賽都不可能抗拒外資流入，歐洲各國的經濟受疫情嚴重打擊，更加難以抗拒金錢，但當本土勢力仍是佔大多數，如此明刀明槍欺壓，不可能吞下這啖氣，所以在其他14隊的壓力下，Big 6比任何一隊都更快歸降。就算桀驁不馴的佩雷斯仍然死撐，但大勢已去，只能打打嘴炮。如非Big 6投降，大家訴諸法院，迫令各大聯賽難以繼續，以攬炒作脅，其實勝負難料。

今次的歐超聯革命，見到這班高層離地無能，本身豪門高呼賺少了經營困難，已難以令人同情；賽制永續霸權，也自成箭靶，加上公關無能，透明度不足，在毫無諮詢和民意下想強行上馬，在當今以民意為主流下，更是可笑。至於所謂拯救足球，更是笑話，大概只比性交可轉運的荒謬說法高明。

在功利足球、金元足球的世代，不少球迷都異常推舉列斯聯的「狂人領隊」比爾沙，因他無論對住任何對手，都讓麾下球員大無畏應戰。他就說過，「以弱勝強，正是足球能成為舉世最受歡迎運動的原因。」（”On—e of the reasons football is the most popular sport in the world, is because the weak can beat the powerful”）

現實世界殘酷不公，為公義盡力調查也可成為罪名，運動已是極少數仍算公平的賽場，無論誰人想破壞這原則，注定會被人民唾棄；今次歐超聯的火速崩潰，也正因一班以為有財有勢的有錢佬，眼中只有金錢，而從來沒有了解過足球的初心。

文：仙道彬