德國足總周四宣佈，對德甲及德乙球隊實行新措施，36隊初要在5月進入隔離營，以免今屆德甲及德乙聯賽受到疫情關係要延期，確保最後兩輪聯賽順利完成。

早前德甲球會哈化柏林發出確診個案，令該隊需要隔離14日，但由於今個球季時間緊迫，5月尾球季結束後，6月中將要迎接歐洲國家盃等國際賽事舉行，為免疫情令聯賽延期打亂球季部署，德國足總決定實離強制隔離措施。

首先是第一階段從5月3日起，所有球隊職球員只能留在家中、訓練場或球場內，旨在減少與外界接觸減少感染風險。第二階段是自5月12日起，36支德甲及德乙球隊都要進入訓練營與外界隔離，直至5月22或23日最後一場聯賽結束為止，以確保德甲及德乙最後兩輪賽事順利舉行。德甲班霸拜仁慕尼黑亦隨即發聲明，表態支持相關決定。

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