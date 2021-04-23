世界青少年劍擊錦標賽四月中於埃及落幕，據報有三名香港代表團成員取道土耳其伊斯坦堡轉機回港時，被驗出對肺炎病毒呈陽性，現於當地酒店隔離。

埃及疫情嚴重，四月平均每日有超過700宗新確診個案，為安全計，香港劍擊總會未有組隊出戰今屆青少年世錦賽，如運動員決意出戰，則須自負風險，最終有九男兩女運動員以港隊名義出賽，賽事完成後，港隊成員上周陸續回港。據《南華早報》今日（周五）報道，三名港隊代表團成員，包括一位19歲劍手、一位教練及一位家長經土耳其伊斯坦堡機場轉機時被驗出對肺炎病毒呈陽性，三人被拒登機，正於當地酒店隔離，香港劍擊總會發言人透露三人未有病癥，並表示如三人未來檢測呈陰性，即可離開酒店結束隔離。

全球疫情未完，但國際體壇比賽相繼重開，香港成年花劍隊上月曾赴多哈參加大獎賽，此外，四名港將將於本周末於烏茲別克出戰奧運外圍賽，爭取搭上奧運尾班車。

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