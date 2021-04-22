周中有份電視直播講嘅韓職榜首大戰蔚山現代主場鬥全北汽車（圖），2隊就和0:0，不過都睇到唔少嘢，周末兩隊又分途出擊，又點部署呢？

先講全北汽車，和波對佢哋冇咩影響，以六分繼續領先現代。不過教練金相植場波嘅調動就非常古怪，食糊人物伊祖辛高雖然正選出場，不過中前場其他主力，好似翼鋒莫度巴路，好波之人邦本宜裕同韓教元收為後備，但踢廿零分鐘就換番莫度巴路同韓教元入嚟，下半場一開又再換入邦本宜裕，真係唔知道佢點部署。用陰謀論諗，韓職都係呢兩隊獨大，唔想咁早拋離啩。星期六全北就作客FC江原，如果保持呢個古怪作風，入波應該唔多，重心係半、全場都要「細」，主隊江原有得受讓平/半，更加可以支持，點解？因為江原重視本地班，有兩個外援都好少用，欣賞佢哋，盲撐！

另外就當然要講蔚山現代，拎完亞冠盃後，球會開始縮水，本身強勁嘅陣容削弱咗好多。首席射手祖利亞尼加奧去咗中超搵食，雖然加番李東俊同軒達斯亞，仲有尹比加林等好波之人，但新任教練洪明甫風格上同之前唔同，以往現代玩華麗組織，中前場互傳入楔，但洪明甫後衞出身，戰術就以防反為主。雖然以中堅貝菲斯為主嘅後防都叫穩定，但變相攻力就大減。下星期日現代就會作客仁川聯，牌面就真係一面倒，仁川聯上場贏波先升上尾二，不過積分差距唔大。最欣賞仁川聯個10號仔伊利亞斯阿古拿，有腳法有射術，已經有五個聯賽入球，人腳係就係現代高啲，但戰術問題未必咬得入，場波可能係均勢，仁川聯受讓半/一，一定要下盤。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

FC江原主場5戰取得2勝1和2負，累積失四球，是韓職主場失波第二少球隊之一。