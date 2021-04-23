世界排名第四的沙比周四未受考驗下，在世界桌球錦標賽首圈以10:1大勝外圍賽晉級球手馬夫連，創出今屆世錦賽開賽的最大比分差距，梅菲則在一度落後3:5之下，以10:7力挫馬克戴維斯而晉級。

三屆世界冠軍沙比在第一節比賽已大幅領先馬夫連8:1，其中第一局先後打出一棒68和54度，之後亦在其中六局打出一棒至少50度，包括第五局的101度以及第七局打出今屆正式賽事以來一棒最高度數的142度。第二節沙比再連贏兩局91:31及64:59，輕鬆打入16強。

37歲的沙比賽後表示︰「今季我的表現已接近最佳狀態，我的心理狀態也非常好。我是以最好表現擊敗馬夫連，特別是這裏的第一圈一直是很難越過的障礙。」

沙比在16強的對手是北愛爾蘭的馬克艾倫，如果沙比再過關，8強將會遇上希堅斯或者威廉斯。至於世界排名第7的2005年世界冠軍梅菲，對馬克戴維斯在落後局數3:5下，於第九局打出一棒113度，完成首節比賽追成4:5。第二節首兩局與馬克戴維斯各贏一局後，梅菲連三局超前成8:6。雖然馬克戴維斯之後再追回一局，惟梅菲再連贏兩局，在最後的第17局更打出131度，以局數10:7戰勝馬克戴維斯，下一圈將與中國的顏丙濤對壘。

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