周四巴塞隆拿網賽第三圈，頭號種籽拿度以盤數2:1淘汰日本球手錦織圭，打入八強。2號種籽的希臘新星薛斯柏斯與澳洲球手迪文拿亞苦戰後，亦贏盤數2:1過關。

現時男單世界排名第三的拿度，職業生涯與錦織圭交手13次，取得壓倒性的11勝2負成績。今次在巴塞隆拿網賽第三圈碰頭，拿度首盤就大勝6:0，當中他在領先3:0時，被錦織圭以正手、反手搓到左右兩邊跑，但拿度竟然防守成功，更引到錦織圭跑上網前，然後用力一抽打往底線，成功令對手失分。這次來回獲球迷大叫精彩，現場旁述員亦對拿度的表現感到譁然。雖然這位西班牙球手隨即以大比分2:6輸掉次盤，但他於決勝局有穩定表現，最後再贏一盤6:2晉級。他八強將鬥英國球手諾里。

拿度賽後說：「我認為我比昨天打得好多了，那對我很重要。我的力量比昨天更加好，因此我很滿意。」同日第三圈，希臘的薛斯柏斯以7:5、6:3擊敗澳洲球手迪文拿亞，將與加拿大球手艾利亞森爭四強席位。

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