基沙文（左）周四在巴塞隆拿以5:2大勝基達菲之役於補時射入12碼後與美斯慶祝。
美斯周四放棄演出帽子戲法的機會讓基沙文主射12碼，但個人仍取得兩個入球和一次助攻，協助巴塞隆拿在主場以5:2大勝基達菲。全取3分的巴塞在積分榜升上第三位，保持爭奪今季西甲聯賽冠軍的希望。
-----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波