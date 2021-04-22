縱使曼聯班主格拉沙家族之一的祖爾格拉沙，周三透過官網向球迷為歐超聯一事致歉，仍未能平息魔迷怒氣，當地部份忠實粉絲於翌日早上前往卡靈頓基地抗議，提出格拉沙退股及「還政於民」等訴求。據曼聯後來發出的聲明，領隊蘇斯克查現身與球迷面對面溝通，試圖撫平球迷情緒，但一樣被鬧維護班主。

曼聯球迷雜誌Red Issue的官方Twitter稱，大批魔迷在周四早上9時聚集在卡靈頓的兩個入口處，甚至闖入了訓練場的草地內舉牌抗議，他們揮動的標語包括叫「格拉沙下台」、「我們決定你何時可踢」以及「51%MUFC」，後者是想參照德甲的「50+1」政策，就是說作決定時，必須得到球迷在投票中的總票數超過一半以上，才能通過方案。

紅魔及後發出聲明，指蘇B帶同兩位助教卡域克與費查，以及尼曼查馬迪這位一隊球員來到現場，與他們交涉。聲明稱訓練場及所有建築物都很安全，而提出訴求的球迷也已經離開。

不過，Red Issue透露原本蘇B並不願意出來與球迷會面，因為害怕被觸怒的他們會有更激進行為，到後來才決定出來見面，但全程不准人錄音及拍攝。他出來後被問到為何以往身為球員時，曾毫不猶豫地批評格拉沙，如今做了領隊卻不敢發聲，但他的回應令人驚訝，竟說格拉沙家族非常喜愛曼聯，還暗斥部份報道不失，令不少魔迷當場反駁他，格拉沙愛的是錢而非曼聯。

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