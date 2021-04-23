理文今晚在港超聯憑射手洛迪古斯上下半場頭頂腳踢梅開二度，助球隊以2:1反勝終止連敗，守住第4位。

三連敗在理文在旺角場834名球迷面前變陣出擊，曾錦濤及談樂軒復任正選，沙普夫退居後備，而前南韓小國腳金承龍繼續在後備席上。至於南區則以上場擊敗標準流浪的原班正選人腳出戰。理文開賽初段便控制戰局，21分鐘，李康廉禁區外施射高出。

30分鐘，南區反擊，佐佐木周交夏志明快推入禁區入射成1:0。3分鐘後，理文基華尼頓左路傳中，洛迪古斯後上入楔頂入，理文火速扳平1:1。理文在補時階段有罰球機會，洛迪古斯接應頭槌衝頂被南區守門員謝德謙飛身擋出，兩隊半場各一言和。

易邊後理文以金承龍入替李康廉，不過，南區差點在48分鐘再取得領先，可惜川瀨浩太禁區內無人看管頭槌攻門竟偏離目標。理文快翼基華尼頓在58分鐘突入禁區被南區球員拉跌，球證判罰12碼，洛迪古斯主射入網，理文反先2:1。

南區尾段圍攻理文，76分鐘，夏志明壓過理文守衞笠射被理文守門員袁皓俊拍出。88分鐘，後備上陣的南區前鋒卡希爾接應罰球頭槌攻門，只是又告斜出。補時階段，南區前鋒史提芬彭利拿禁區頂施射又被理文守門員袁皓俊單手托出底線，助球隊保主2:1勝果到完場後，11戰15分守在第4位，落後天水圍飛馬4分。南區輸波後，11戰9分排第6位。

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