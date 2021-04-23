今季德甲表現衰到貼地嘅史浩克04，嚟到踢完第30輪聯賽終於宣佈冇得救，以2勝7和21負13分嘅成績，提早篤定下季降班德乙。賽後就有人影到場外有球迷惱羞成怒，追打球員同埋球會職員，雖然片段就黑媽媽唔係睇得好清楚，不過及後連ESPN都報道指當地警方確認有球迷喺賽後，等球員離開嘅時間掟雞蛋甚至係追打佢哋，以發洩球會30年嚟第一次要踢德乙之憤。

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