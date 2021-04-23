周五歐洲足協舉行視像會議，為歐國盃的舉辦地點作最終決定，愛爾蘭的都柏林因疫情考慮宣佈退出主辦方身份，令歐國盃12個主辦國只餘下11個。

周五歐洲足協就歐國盃的舉辦地點召開會議，當中由於西班牙的畢爾包、愛爾蘭的都柏林和德國的慕尼黑疫情較反覆，賽會需要衡量賽事在當地舉辦的安全性，最終愛爾蘭將會退出退出主辦方身份，而西班牙在畢爾包舉行的賽事將會移師至另一城市塞維利亞舉行，而德國的慕尼黑就獲保留其主辦權。

原本畢爾包和都柏林各會負責歐國盃的四場賽事，當中各包括3場分組賽和1場16強賽事，而畢爾包和都柏林原本是同為負責有西班牙國家隊在內的E組賽事，如今畢爾包三場的分組賽和16強賽事將會改在塞維利亞進行，而都柏林的三場分組賽就會由俄羅斯的聖彼得堡接手，而其16強賽就會由英格蘭承包，由於該場次為D組首名對F組次名，假如D組的英格蘭能在小組首名出線，就可有主場之利。

另外，歐洲足協目前仍保留賽事供球迷入場的希望，並規定主辦賽館至少可開放25%的入座率，由於慕尼黑的安聯球場規模較大，最高可供70,000名球迷入場，而慕尼黑市保證可允許至少有14,500名球迷（21%）入場後，最終得以保留其主辦身份。

歐國盃賽期

日期：11/06-11/07

分組賽：11/06-23/06

16強：26/06-29/06

8強：02/07-03/07

4強：06/07-07/07

決賽：11/07

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