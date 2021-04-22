上場力克東岸1哥76人的勇士，周三常規賽作客下游的巫師卻以114:118告負，「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）連續11場得分30+紀錄無以為繼，但他在4月份的整體表現仍能以非常瘋狂來形容。勇士接下來就要在周五主場迎戰金塊，對方在主力謝美梅禮（Jamal Murray）提早收「咧」下仍奪四連勝，但咖喱仔有信心自己可回復勇態。（ViuTV99台明日10:00am直播）

咖喱仔近日成為拜恩（Kobe Bryant）後首位球員連續10戰得分30+，他上仗轟49分領軍挫76人後，以33歲之齡成聯盟史上最年長球員連續11場得分30+。不過他於今戰鬥巫師，全場三分球14投僅2中創今季新低，最後埋單只得18分，連續11場獲30分或以上的紀錄斷纜，同是勇士落敗關鍵。但平均每戰獲31.1分的他，仍是今季場均得分最高球員，他賽後就滿意自己表現說：「這是個很特別的紀錄，是我以前從未達成過。紀錄去到某程度就會終止，現又能開始另一紀錄，這是下場會更好的精神。」

這位2屆常規賽MVP於本月11場常規賽場均達38.7分，命中率更有52.3%，踏入巔峯時期的他對於下仗迎戰金塊，有信心自己能保持高水準發揮：「我們的球季或我個人表現都隨着賽季越來越好，我正努力帶着球隊一同進步。」金塊同日作客以106:105擊敗拓荒者，在梅禮收「咧」後仍奪四連勝。

文：華弟