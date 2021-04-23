由12間歐洲球會發起的歐超聯風波，引起球壇極大迴響，儘管現時已有多達10支參賽球隊陸續退出，但周四據報英超聯賽管理總監馬斯達斯有意於今夏引入新例，賦予英超賽會權利，未來可把任何有意參與歐超聯的英超隊踢出頂級聯賽。有份參與的阿仙奴被球迷大叫班主下台，班主高安基的兒子祖殊高安基就堅稱，家族不會賣盤。

英超Big 6早前發聲明指參與歐超聯後，周二起已陸續宣佈退出賽事。為禁止英超隊日後再有機會參與歐超聯，英國《太陽報》指管理總監馬斯達斯正計劃今年六月制定新例，未來若任何英超球會試圖或表明參戰，均被視作違例。英超現時正全面打壓這6間豪門球會，部份所屬代表原本在賽會擔任要職，現時權力已被剝奪甚至被踢走，利物浦主席湯華拿和因是次風波宣佈季尾離開曼聯的執行副主席活華特，就被要求在廣播諮詢委員會中撤職，車路士主席畢克也被告知離開薪酬商討委員會的要職。

今次風波同時引來大批球迷不滿，有份表態參戰的阿仙奴，昨日由高安基兒子兼槍手總監祖殊高安基出面道歉。但球迷依然不滿，大鬧他們「不懂英國足球」、「英國足球明顯不是你的，你們應該走」，槍手主場外亦有球迷發起反高安基示威。即使球迷要求班主下台，但祖殊高安基仍堅持他們沒有計劃賣盤：「領袖就是當你做錯事時勇於承認，改過並且道歉。全球球迷都想經常看到阿仙奴對巴塞隆拿，英格蘭球迷想經常看大賽，我們就需要建立橋樑溝通，我們亦將會。」

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