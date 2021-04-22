上季加盟阿仙奴後就一鳴驚人的19歲巴西小將加比爾馬天尼利，登陸英超首個球季就交出10個入球及4次助攻的成績，被外界視為兵工廠的明日之星，可惜因為傷病問題影響養傷了一段長時間。自從去年12月復出後，馬天尼利漸漸在一隊獲得比賽時間，而且對上兩輪聯賽更擔正上陣，惟領隊阿迪達就表示，這名巴西小將仍然有很大進步空間。

由於出任翼鋒的奧巴美揚及韋利安今季不斷受到傷患及狀態問題影響，加上拿卡錫迪上輪大腿受傷要提早退下火線，預計近期獲重用的馬天尼利，未來會獲得更多上陣時間，惟阿迪達就認為這名19歲新星仍然有很多地方要改善：「馬天尼利去年12月才回來，他很渴望比賽，不過他需要時間，他的憂慮只會阻礙到自己的發展。有時候他不理解我的決定，但我做出那些決定只想幫助他。有幾件事他要做得更好，其中之一就是當無法上場時，仍要管理好自己。當你坐在板凳上時，你必須學會忍受，而且要將憤怒以及想上場比賽的欲望吞下去。」

至於作為隊內擁有較多經驗的球員，前鋒拿卡錫迪就認為馬天尼利受到傷患影響到上陣時間，雖然同樣被視為兵工廠的未來進攻核心，惟他與另外兩名青訓小將伊美路維及布卡約沙卡的情況不一樣：「馬天尼利與伊美路維及沙卡並不一樣，他沒有太多上陣機會，所以需要保持信心以及對比賽的欲望。」

文：王杰