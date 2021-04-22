歐超聯企圖成立，其中一個最大爭議，是12豪門哪來的自信，認為自己是高人一等，成為這賽事永恆參賽的常任隊伍。歐聯淘汰賽常客皇家馬德里或曼城尚且不說，不少球迷譏笑每年為爭取歐聯參賽資格疲於奔命的熱刺，甚至緣盡這賽事已有不少年的阿仙奴及AC米蘭，又有何「超級」的資格。歐洲足協會以各球隊在歐戰成績，量化計出歐洲足協球會系數（UEFA club coefficient），以過去五年總計來定出排名，用作決定賽事種籽等。

歐洲足協就各球隊在歐聯及歐霸盃賽事的成績，躋身每一階段便可獲特定積分，如歐聯分組賽獲4分、勝出一場獲2分，晉級16強獲5分等。各球會有排名之餘，同一國家隊伍的總和，亦是用作決定各國歐聯歐霸參賽席位多少。

截至歐聯四強開打之前，20/21球季目前系數最高的是曼城，暫時有30分；而歐超聯12球會以外，今季得分最高是27分的拜仁慕尼黑，與車路士並列第二。12球會中，今季得分是意甲米蘭雙雄，AC米蘭與國際米蘭分別僅得13與6分。不少球迷亦嘲諷英超Big 6中最不夠班的阿仙奴及熱刺，前者打入今屆歐霸四強，系數卻連葡超的波圖都不及；在16強出局的熱刺更差，只得15分在12豪門中僅比米蘭雙雄好。

球隊 20/21球季排名 班主 今季歐戰成績 系數

#1 曼城 城市足球集團（阿聯酋） 歐聯4強* 30*

#2 車路士 阿巴莫域治（俄羅斯） 歐聯4強* 27*

#4 皇家馬德里 /（會員制） 歐聯4強* 25*

#7 利物浦 FSG（美國） 歐聯8強 24

#9 曼聯 格拉沙家族（美國） 歐霸4強* 22*

#9 阿仙奴 高安基運動娛樂集團（美國） 歐霸4強* 22*

#13 祖雲達斯 阿涅利家族（意大利） 歐聯16強 21

#14 巴塞隆拿 /（會員制） 歐聯16強 20

#18 馬德里體育會 基爾馬連（西班牙） 歐聯16強 16

#19 熱刺 ENIC集團（英國） 歐霸16強 15

/ AC米蘭 Elliott管理集團（美國） 歐霸16強 13

/ 國際米蘭 蘇寧集團（中國） 歐聯分組賽 6

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波