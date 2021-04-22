多支球隊相繼退出歐超聯，但皇家馬德里會長佩雷斯仍死撐計劃未「壽終正寢」，處於「待命」狀態，還強調參與的12豪門都簽訂具法律效力的協議，不能貿然退出。

佩雷斯周三接受西班牙電台節目訪問，不諱言對歐超聯被煞停感「失望和傷心」，但他堅決指該計劃未蓋棺：「此計劃還在standby，我們昨日首先達成共識的就是停下來、去解釋。」他隨後將矛頭指向歐洲足協（UEFA）的反應「就像我們引爆了一顆原子彈」：「我從未見過UEFA會長及某些國家足總如此咄咄逼人，我在球壇20年從未見過這樣的威脅，好像我們殺死了某人、殺死了足球一樣。」

佩雷斯不忘批評UEFA的管理：「歐聯賽制過時，由八強開始才能令人感興趣，賽制顯然行不通，所以我們認為，可以採取由球季一開始，便由歐洲最重要球隊互相對壘的賽制。」對於這次率先宣佈退出歐超聯的英超Big 6，佩雷斯就暗指車路士是罪魁禍首：「我知英超Big 6其中一隊信心不是太堅定，而他們也傳染了其他英超球隊。」

另外，皇馬周三西甲作客卡迪斯，賽前有很多球迷在場外聚集反對歐超聯，皇馬隊巴被圍，但球隊仍在賓施馬梅開二度下作客大勝3:0。

文：盧卡東尼