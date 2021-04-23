英超護級分子白禮頓喺過去兩場聯賽成功逼和車路士同埋愛華頓，但係領隊格拉咸波特近日就發生宗小意外。佢禮拜四現身記者會嗰時，左眼下方出現咗一道長長嘅紫色瘀痕，好似俾人打完一鑊咁。原來佢話自己喺沙灘失足撼到鐵欄，結果要幫傷口縫成3針，好彩就係個人冇事。

格拉咸波特透露嗰日同太太同沙灘旁邊散步，本來想拯救三隻類似係BB海豹嘅動物，但落沙灘嗰陣唔小心叉錯腳，結果就撞咗落欄杆到。佢話：「我成日都同我啲小朋友講要睇路，但我自己就冇睇清楚，撼咗埋鐵欄到，真係幾痛，搞到最後要縫3針。真係要提醒大家，睇路呀。」

呢位英格蘭籍主帥繼續話，當時好彩白禮頓隊醫就喺附近，馬上幫佢聯針，佢仲有少少扭親條腰：「我唔會怪邊個，好彩𠵱家已經好番啲啦！」對於嚟緊禮拜六就會對包尾嘅錫菲聯，格拉咸波特話：「我哋要保持警惕，仲有機會可以攞到更好（聯賽榜）位置。」

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