【歐超聯崩壞】歐超聯風波雖暫告一段落，但英超Big 6在外界眼中形象盡毀，周三更有報道稱已遭賽會立刻秋後算賬，代表人物在各議會內的權力及職位遭剝奪甚至被踢走，引伸出的影響是他們未來將喪失話事權，甚至任何動議也處處受制肘，對整個英超生態及架構或是雙輸局面。

隨着Big 6抵不住各方壓力，先後退出歐超聯，這個由宣佈成立至煞停、只歷時60小時的計劃暫胎死腹中，歐洲球壇稍可回復平靜。

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Big 6代表辭職免扣分

不過，策動這次顛覆球壇變革的12豪門球會就被當成叛徒，也難免遭清算，當中英格蘭球壇方面，《每日郵報》周三指英超賽會已立即採取打壓Big 6行動，初步將在賽會內各部門或決策委員會任要職的Big 6代表，一個個革職，剝奪六會在英超的話事權，並要求他們發出及簽署聲明，承諾不會再破壞現有制度。

據報道，英超行政總裁馬斯達斯已要求Big 6代表周三辭職，當中剛因此次風波宣佈季尾離開的曼聯副主席活華特，以及利物浦主席華拿，首當其衝被要求在廣播諮詢委員會中撤職；車路士主席畢克也被告知要離開薪酬探討委員會，而球會戰略諮詢小組方面，曼城行政總裁蘇利安奴及去年上任阿仙奴總監的雲卡迪森也會離職。

當上述代表在賽會內部委員會被撤職後，就會要求Big 6發聲明，承諾會遵從頂級聯賽現有架構及之前集體傾妥的電視轉播權方案，以防日後又反悔再提起歐超聯，甚至可能要他們簽署具法律約束力的聲明，不准再參加未經授權的比賽。賽會和英足總也會與英國政府商討，看看會否修改法例，訂出更強的制裁方案禁止類似事情再發生。

不過，這次秋後算賬不會作扣分或罰款等處分，其餘14隊也同意Big 6非歐超聯的始作俑者，扣分或罰款等「體育制裁」不適用作這次風波的懲罰。

傳費格遜出山救紅魔

還記得Big 6今季較早前，曾三度抱怨賽程頻密令傷兵激增，要求復用上季因疫情復賽時、單場可換五人的條例，可惜最後仍因無法得到其他中小型球會支持而拉倒。賽會現作更多的架空和打壓Big 6手段，相信以後他們在賽會內提任何意見，只要不合其他球會利益都更難通過。另一方面，也可能造成賽會內醞釀更大敵對氣氛，為不想Big 6坐大，產生更多意氣用事的決定。

畢竟Big 6始終是英球壇財力最強團體，疫情下要撥款予英甲或英乙等小球會作救濟，能提供最多資助的也是他們，若然他們感受被排擠或話事權不斷被削，難保有一天透過其他途徑或形式，再密謀一個比歐超聯更細緻兼有鋪排的大計，再次顛覆英超。不過，面對賽會出招制裁，有傳曼聯打算邀費格遜（圖）出山，期望藉這位德高望重的傳奇主帥打好與賽會的關係，甚至扮演球迷與管理層的溝通橋樑。

綜合英格蘭外電