伊巴謙莫域周四與AC米蘭續約至2022年，表示他至少在這支意甲勁旅效力至40歲。AC米蘭未有公佈合約細節，但據《天空體育》報道，伊巴新合約的年薪與今季一樣約700萬歐元（約6,500萬港元）。

瑞典球星伊巴謙莫域將於10月3日滿40歲，他於2019年12月回歸AC米蘭，最初簽約六個月，去年續約後現行合約原本在今季後屆滿，但他再續約至2022年後，表示他至少會在AC米蘭踢至40歲並有機會再戰聯。

伊巴今季各項賽事上陣25場射入17球，職業生涯的球會入球總數在今年2月突破500球，甚至在退出國際賽約五年後重返瑞典國家隊。

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