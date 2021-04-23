美斯周四在巴塞大勝基達菲的比賽梅開二度後，成為了歐洲五大聯賽第一位連續12季至少取得25個入球的球員。
巴塞隆拿周四在美斯梅開二度之下，於主場大勝基達菲5:2，美斯今季各項賽事已射入了33球，超過了上季的31球，而今季他在聯賽亦已射入25球，成為了歐洲五大聯賽連續12季至少獲25個聯賽入球的第一人。
根據Opta的數據，歐洲五大聯賽中，只有美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）兩人在12個不同球季於聯賽射入至少25球，惟美斯是連續12季做到。
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