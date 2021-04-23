由12支歐洲豪門組成的歐超聯賽事，有多達10支球隊在反對聲下先後退出，只餘西甲雙雄皇家馬德里與巴塞隆拿仍然死撐。本來12隊之所以願意加入歐超聯，是因目前受疫情影響下負債纍纍，而歐超聯又有美國銀行摩根大通「泵水」支持，令他們只要加入就可瓜分一筆可觀的補貼，雖然目前歐超聯要繼續推行已難上加難，惟巴塞及皇馬一直飽受巨大財務危機折磨，亦是兩隊至今未退出歐超聯的原因。

引述外國傳媒的報道指，加入歐超聯的12豪門大多數都負有嚴重的債務，同時又要向球員支付數百萬鎊的薪水，而且疫情令問題更加複雜，因為門票收入、轉播費用以及贊助的收入統統受到影響，因此球會希望可以透過加入歐超聯所獲得的2億鎊（約22億港元）「基礎設施補貼」來減少債務，雖然這筆補貼在日後需要償還，但可解決各豪門的燃眉之急。不過隨着現時歐超聯崩潰，除了這筆補貼無法落入12支豪門手上外，就連摩根大通的ESG評級也被下調，而且出現股價大跌的情況，摩根大通發言人在周五就發表了一段簡短聲明，對歐超聯一事作回應：「我們錯判了足球界對於這筆交易的看法，以及這項賽事對未來足球所產生的影響，我們會從中吸取教訓。」

根據會計師事務所畢馬威（KPMG）的統計，以上個財政年度再扣除尚欠其他球會轉會費之類的費用，剛剛興建新球場的熱刺，是參加歐超聯12支球隊中負債最多的球隊，多達5.9億鎊（約6.4億港元）。緊隨熱刺之後的就是曼聯及祖雲達斯，分別欠下了4.5億鎊（約48億港元）及3.4億鎊（約37億港元）的債務。雖然KPMG的統計中，皇馬與巴塞的淨債務為2.8億鎊（約30億港元）及1.5億鎊（約16億港元），但其實兩隊受當地政府資助，才在賬面上沒有這麼顯著，但有外國記者就指出皇馬以及巴塞的總債務高達17億鎊（約183億港元），其中去年8月巴塞公佈的年度報告中，就提到球會的長期債務已接近9億鎊，另有多達2.2億鎊（23億港元）為短期債務，需要在6月30日之前還給銀行。有指巴塞目前正與銀行進行談判，希望可將這些短期債務協商成長期債務。除了債務問題外，球會薪金支出亦是巴塞的一大難題，單是球星美斯就已經佔了巴塞的11%支出，因此在債務及龐大的支出下，巴塞會長拿樸達才在周四發聲，強調足壇制度必需改革，而且將留在歐超聯與否一事交由會員集體決定。

雖然目前已有多達10支球會退出歐超聯，不過歐洲足協（UEFA）似乎仍打算繼續追究這件事。據西班牙傳媒指，現時已經闖入歐聯4強的皇馬以及歐聯常客祖雲達斯，由於兩軍會長佩雷斯與阿涅利為歐超聯的主要推手，因此UEFA仍希望嚴懲這兩支球隊。UEFA主席施費連周三就已提過，有可能取消皇馬下周中對車路士的歐聯四強首回合賽事，讓車仔自動晉級，並打算禁止皇馬及祖記參加下屆歐聯，不過《馬卡報》就引述法律專家提到，UEFA的執行委員會沒有權力制裁皇馬及其他球會，皆因他們並非負責制裁的機構，因此沒有採取任何行動的法律依據。

文：王杰

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