日本埼玉縣兩大Icon浦和紅鑽同經典漫畫《蠟筆小新》最近又合作搞活動，除咗限定商品之外仲有Wallpaper俾球迷免費下載，有興趣嘅球迷要留意喇。

《蠟筆小新》相信大家都應該睇過，不過大家又知唔知原來小新一家所住嘅地方，原來就係日職球會浦和紅鑽嘅所在地埼玉縣呢？最近浦和紅鑽同《蠟筆小新》就搞咗個Crossover，推出咗口罩同紀念碟商品，上面印有小新同一班同學仔着住紅鑽嘅波衫嘅插畫，都幾得意㗎。可惜呢兩款限定商品只限紅鑽球迷會換購，香港嘅球迷想入手都唔係咁易。不過紅鑽亦都設計咗今次Crossover嘅Wallpaper畀大家免費下載，除咗小新之外，仲有幾位紅鑽球星以《蠟筆小新》風格登場，都幾過癮㗎！

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