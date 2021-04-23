閃電俠嘅速度加上雷神嘅身型，狼隊翼鋒艾達馬查奧爾當然就冇超級英雄咁犀利，但係大隻得嚟又跑得快嘅佢，到底係點樣操返嚟嘅呢？呢位西班牙前鋒日前就示範俾大家睇點樣做引體上升，要留意，佢做嘅係加咗「重量」嘅引體上升，就係孭住佢嘅體能教練一齊做！為咗再操大隻啲，查奧爾仲用一隻手支撐身體，真係非常癲。

查奧爾嘅身型同速度經常都成為被討論嘅焦點，而佢一身嘅肌肉真係唔惹小，日前他就喺ig同大家分享孭住狼隊體能教練做引體上升。查奧爾自己都72公斤重，要負擔自己嘅重量，加埋一個正常男士嘅體重，結果都難唔到查奧爾。再瘋狂啲嘅係，單手做到掌上壓都未算犀利，查奧爾仲要只用一隻手掂住牆，零空支撐住自己成個身體，仲要攞到平衡，真係非常之勁。

查奧爾就話自己操肌通常唔練重量訓練，係基因問題令佢啲肌肉生長得非常快，他反而係不斷練核心肌群。不過最緊要係大家要了解清楚自己身體，先去部署點樣練。

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