曼城球星根度簡在社交媒體就歐聯改制公開批評歐洲足協（UEFA），指UEFA沒有考慮球員感受，並形容與新制的歐聯與歐洲超級聯賽（ESL）相比，只是邪惡與更加邪惡的分別。

歐洲足協日前在歐超聯風波鬧得沸沸揚揚之際，宣佈歐聯將會由2024年起改制，新制之下，各隊在分組賽會由現時比賽6場增加至10場，根度簡認為新制罔顧球員感受。

根度簡在Twitter上發文表示︰「在所有超級聯賽事宜進行期間，我們能否亦討論一下新的歐聯賽制？越來越多的比賽，是沒有人會為我們球員設想嗎？新歐聯賽制與歐超聯相比，只是邪惡與更加邪惡的分別。」他又指︰「歐聯現在的賽制效果很好，這是為甚麼它對我們球員和球迷們來說，是世界上最受歡迎的球會賽事的原因。」

根度簡的說話在社交媒體上獲得很多正面反應，其中加利尼維利轉發了他的推文，不少球迷亦有留言表示支持他的觀點。

包括英超Big 6、皇家馬德里及巴塞隆拿等12支歐洲勁旅日前宣佈將會創立的歐超聯，當時的聲明提及「寄望創造新的定期比賽可以完成提升比賽質素及提升商業價值兩大目標」，但這個賽事缺乏認受性，受到多方面強烈反對、球隊陸逐退出下終令計劃暫停。

至於歐聯改制與歐超聯同是「向錢看」，前者改制後參賽球隊由32隊增至36隊，淘汰賽之前各隊需要至少比賽10場，比賽場數大幅增加可望提高轉播費收入，UEFA自然最大得益，惟比賽太密集對球員體能將是很大負擔。

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