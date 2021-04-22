歐超聯12支參賽歐洲豪門中，多達10支球隊近日已陸續宣佈退出，只餘下西甲雙雄皇家馬德里及巴塞隆拿仍然堅持。周四巴塞在官網發聲回應事件，強調足壇制度改革是有必要的，對於球會留在歐超聯與否，將會交由會員集體決定。

巴塞首先強調，鑑於現時的社會經濟氣候，認為球壇有必要進行結構性改革，以保證財務穩定及繼續推動世界足球的發展，所以巴塞董事局同意了成為歐超聯的始創成員，致在提高足球的質素及吸引力，並堅信拒絕成為創始成員，將會成為球會史上的錯誤。

不過巴塞重申，該會作為一個由每名會員擁有的球會，重大的決定都將會交由會員決定。巴塞又稱，法院已通過緊急法案確保歐超聯創始成員的權益，不應該受到外界不必要的恐嚇或壓力，但強調看到球迷及公眾對歐超聯的反應，球會將會進一步分析事件，並希望得到外界的理解及尊重。

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