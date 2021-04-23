港超聯球會愉園主教練鮑家耀周一被足總紀律委員裁定對天水圍飛馬的賽後言論歧視罪成，判罪罰停賽10場及禁踏比賽球場，而愉園高層經研究後已去信足總提出訴訴。愉園明日青衣運動場對晉峰將改由董事潘文迪代領軍。

愉園上月作客元朗大球場對天水圍飛馬，以0:1落敗，而主教練鮑家耀賽後批評執法主球證羅碧芝未能跟上男子比賽節奏，看漏判決，賽後主動透過傳媒向足總提出「唔好再派女球證」，而羅碧芝賽後指鮑家耀之言論涉性別歧視，逐向足總作出投訴。

足總紀律委員會周一審理此案，並裁定鮑家耀違反紀律章程第四章第15.2.1項，判罰停賽10場及被禁進入賽事場地，另加罰3,000元。愉園高層經研究後，已去信足總提上訴，目前正等待足總回覆上訴日期。愉園董事潘文迪今表示已就鮑家耀判罰提出上訴，而球會正研究的判詞，稍後將公佈上訴決定。

至於愉園球員林衍廷在該場賽事賽後被指用冒犯性、侮辱性或辱罵性的言語及/或動作侮辱球證羅碧芝，賽後被罰紅牌；紀律委員會指林違規，罰停賽10場，而愉園高層便使林不用坐越季波監，考慮以罰款代刑一半罰，但愉園將向林衍廷作內部處分。

由於愉園教練鮑家耀明日在青衣運動場對晉峰不能在場領軍，潘文迪透露明將由他暫代教練職務。他說：「愉園教練團清楚球隊踢法及部署，相信鮑家耀未能現場督師影響不會太大，而會方不排除鮑家耀在球場附近觀戰。」愉園中場米基爾及查理史葛因傷或倦勤。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波