周五英超重頭戲，由兩支有機會爭奪來季歐洲賽席位的球隊對碰，阿仙奴主場惡鬥愛華頓。兵工廠自月初主場慘吞利物浦三蛋後，在各項賽事已保持四場不敗；「拖肥」各項賽事則錄得六場不勝，上一次作客阿仙奴贏波已是1996年的事，此役要搶分絕非易事，主隊此役讓平/半捧上盤。

文：王杰

今季阿仙奴在英超跌跌撞撞，季初雖然有一段時間排在聯賽前半版的位置，可惜隨後已經跌落中游，惟球隊自從2月在主場以0:1不敵曼城後，球隊的狀況竟又開始好轉，隨後的七輪聯賽只曾不敵利物浦，即使面對李斯特城、熱刺以及韋斯咸這幾支排名更高的球隊，兵工廠亦能夠在這些球隊身上搶到分數，可見槍手在面對實力較強的對手時亦不落下風，此役對着狀態甚差的愛華頓，主場出擊能佔上風。

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小將擔正以快打慢

陣容方面，其實兵工廠陣中仍然有不少傷兵，主力射手拿卡錫迪在上場1:1逼和富咸一仗中受傷，今場與奧巴美揚料齊缺陣，只不過今季兵工廠在前線上依靠幾名年輕小將擔正，反而收到不錯的效果，預計上場於補時階段入球、助球隊搶回一分的尼基迪亞會取代拿卡錫迪正選上陣，配合伊美路維以及加比爾馬天尼利等幾名新星，再加上尼高拉斯比比合作攻堅，期望可以用速度衝散愛華頓的防線，缺席對上四場賽事的馬田奧迪加特今仗有望復出候命，可令領隊阿迪達在進攻上有更多的選擇。

即使今季表現穩定的後衞基蘭泰亞尼及大衛雷斯同樣因傷缺席，惟本來司職中場的格列沙加近期改踢左閘之後，同樣表現不俗，而且中場艾利尼及湯馬士柏迪具有一定的防守力，絕對能夠成為球隊的第一道防線。雖然首循環阿仙奴以1:2不敵愛華頓，惟球隊主場迎戰愛華頓的戰績相當好，對上6次交手取得全勝之餘，更合共轟入17球，主場出擊下可以稱得上為愛華頓剋星。

卡維特利雲上陣成疑

客軍愛華頓上輪靠基菲爾施古臣梅開二度，仍只能夠於主場與熱刺握手言和，加上最近5輪聯賽只得3和2負，令球隊距離前4已有多達6分差距。此役愛華頓有多達五名球員因傷避戰，首席射手卡維特利雲繼續上陣成疑，另一名巴西前鋒李察利臣最近五輪聯賽亦「食白果」，雖然球隊今季作客成績比主場好，惟近期連番失利下，對球員的信心定有影響，加上球隊最近各項賽事6場僅得1場成功保持清白之身，作客阿仙奴更難被看好，上盤值捧。