湖人球星勒邦占士（LeBron James）發文評論俄亥俄州黑人女童被警槍殺案件後又把其刪除，言論引起外界頗大迴響，前MLB球員奧比浩夫（Aubrey Huff）就批評占士「我未見過咁有種族主義嘅運動員」，前美國總統特朗普更直斥這位湖人球星是種族主義者，更是在分裂美國。

一名16歲黑人女童本周因持刀刺人遭警員開槍擊斃，但占士事後貼出開槍警員的照片稱「你就是下一個」，指對方將會跟跪殺美非裔男子弗洛伊德的白人警員一樣，遭到定罪，不過帖文隨後被刪除。占士解釋，他的言論被曲解及用來製造更多仇恨，只是對黑人又遭警察射殺感到很厭倦。覆水難收，外界已紛紛聲討占士的行為。前MLB球員奧比浩夫批評：「我從未看過這樣一位有種族分裂主義的運動員，你根本幫助不到任何事，你是以你的仇警言辭去點火。警察不是問題，那是缺乏家長管教的問題，那才是真正的問題所在。」

一向跟占士有牙齒印的特朗普，更直斥：「占士應該專注打籃球，那再帶領着大家怎樣去破壞NBA，NBA才剛錄得聯盟有史以來最低及最長時間的電視收視率。他這番帶有種族主義的說話根本是在分裂、惡意中傷、侮辱，他許是個偉大的籃球員，但幫助國家團結起來他卻甚麼都做不到。」

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