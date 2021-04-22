澳職「哀兵」墨爾本勝利，周五獨腳戲主場面對西悉尼流浪者；勝利上仗打吡戰慘吞墨爾本城七蛋，教練比貝拿也被炒，幸好今仗有基斯泰迪及布洛斯咸兩名主力復出，加上西悉近況亦差，已五場不勝，勝利未嘗沒有反底機會，受讓半/一必博下盤。

勝利上仗又被墨城血洗，以0:7大敗，2循環共輸13球，蘇格蘭籍教練比貝拿也要下台，暫由助教史堤芬堅恩接手。事實上勝利上仗雖大敗，但主因是後衞阿達馬查奧爾早段已領紅，其實近仗勝利已刻意屯重兵於後防，失球數字已比季初減少；今仗主隊更有喜訊，隊長兼防中布洛斯咸傷癒復出，由他鎮守中後場，有穩定軍心作用，前鋒基斯泰迪終於復出，此子勝在高大，有護球能力，可減輕羅比古斯、甘蘇巴等壓力。

視為爭標黑馬的西悉，季初打出七場不敗走勢，但近期無以為繼，上仗不敵布里斯班獅吼，已經五場不勝。西悉雖然中前場人腳鼎盛，不過前線組合如「星期美點」般經常改變，令球員難建立默契，只靠個人質素攻門，事實上西悉近5仗也只有1場比賽，可以單場攻入兩球，加上三人防線也未見穩健，近7仗也只有1場能保清白身，攻不銳守不穩，實在難以擊敗渴望反底的勝利。

文：牽牛