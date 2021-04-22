陣中兩位超級巨星均悉數休戰的湖人，周四常規賽作客小馬終等到休戰兩個月的安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）強勢回歸，已養傷九個星期的他直言自己的小腿和阿基里斯腱已經100%傷癒，但他憶起自己受傷前後，都直言仍相當可怕。

AD自2月14日起因右小腿受傷及阿基里斯腱傷一直休戰至今，相隔超過兩個月，他終有望在湖人周四作客小馬的常規賽復出。他透露自己的阿基里斯腱沒有斷裂，但就從未試過這種痛楚：「那就像撕裂了，我此前從未試過，我知道一定是嚴重的傷勢，雖然沒有之前的嚴重，但這次也是頗困擾的。」他接受磁力共振檢查前，已知道自己帶着跟腱傷患上陣，當時還恐怕自己未能參與湖人今年爭取衞冕：「我真的以為自己（的阿基里斯腱）撕裂了一半，那時我真的非常害怕。」

湖人教練禾高（Frank Vogel）亦表示，AD將在對陣小馬一仗正選上陣，但復出首兩場時間將被限制至15分鐘，之後才會慢慢放寬：「當他那麼長時間沒有上陣，通常都要幾周時間來慢慢適應，要讓他找回腳部的感覺，感受到自己適應到比賽節奏，而狀態亦回來了等等，尤其要跟新隊友合作（杜蒙特，Andre Drummond），因此那是需要時間的。」AD又透露，隊內另一位受傷球星勒邦占士（LeBron James），很可能要再等待數周才可復出歸隊。

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