周中西甲心水都唔錯，不過西維爾（圖）由讓半/一打到讓一球，最終只小勝1:0；另一場護級大戰，艾爾切1:1和華拉度列，2.85倍和波都算有啲分頭啦，希望幫到大家。

歐超聯單嘢變咗球壇鬧劇，皇家馬德里會長佩雷斯就真係做晒醜人，家陣仲要唔忿氣鬧英超反對班球迷係有人指示，睇個勢皇馬就嚟變成球壇公敵。其實西甲一向都係皇馬同巴塞隆拿惡晒，已經控制晒大部份資源，以轉播費為例，上季成個聯賽轉播費分賬約5億鎊（約54億港元），2隊就加埋就分3億幾鎊，淨低4成由其他18隊分，點會唔令到強弱懸殊進一步加劇。

講真西維爾喺西甲雙雄，加上馬德里體育會嘅陰影下，有家陣咁嘅成績都幾值得尊敬，挾住四連勝氣勢，下星期日返到主場，面對都算風流波嘅CF格蘭納達，三分真係冇難度。世界博彩公司初盤，西維爾主W就1.45倍，既然對西維爾有信心，就直接轟個「讓球主客和」「主勝」。CF格蘭納達歐霸盃出咗局，又唔愁降班，基本上餘下賽事都係風流波，作客戰績又差，連埋盃賽在內近7場作客輸足6場，今次真係凶多吉少。

星期六有唔少護級大戰，其中華拉度列主場對卡迪斯，華軍近期都算搶到分，榜尾幾隊嚟計，對佢護級最有信心；卡迪斯之前連贏兩場，有啲上咗岸嘅feel，上場主場都吞皇馬三蛋，今次作客，就算受讓平/半都要唔過。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

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西維爾近9場聯賽主場取得8勝1負，僅不敵前列球隊巴塞隆拿。