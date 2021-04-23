由於此前曼聯加入歐超聯一事引起極多當地球迷不滿，周四更有大約20位魔迷聚集前往紅魔的卡靈頓基地抗議，要求班主格拉沙家族退服及「還政於民」，最終要領隊蘇斯克查出面解決事件。據英國每日郵報指，由於擔心有曼聯球迷再次到卡靈頓抗議，因此周五紅魔就在入口處加強保安，即使蘇B駕駛自己的座駕到場時，亦被保安截停核實身份。

報道指，在得知周四有曼聯球迷闖入卡靈頓基地後，有紅魔球員對於球迷能夠輕易闖入訓練基地感到震驚，而且基地內亦沒有足夠保安人員阻止這群激進的球迷，因此對基地的保安充滿疑問。雖然曼聯方面未有對基地安全一事進行回應，惟周五當蘇B以及其他工作人員到達卡靈頓的入口時，就明顯看到保安有加強，蘇B的坐駕來到入口處時亦需要脫下太陽眼鏡，讓保安核實身份後方可進入卡靈頓。隨後技術總監費查到達時，就向保安們舉起大姆指，至於其他每位進入卡靈頓的人都要向保安出示身份證。

隨後蘇斯克查出席賽前記者會時，就有對球迷抗議一事以及歐超聯進行回應：「首先，我很高興有球迷表達自己意見，我們亦聽取了他們的意見。我本人亦是一位曼聯球迷，有一天我也會回來觀看曼聯的比賽，我希望看到一支害怕失敗的球隊。無論如何，我不喜歡歐超聯的概念，我們當然想成為歐洲賽事的一部份，但你需要獲得加入賽事的權利，要害怕失敗，不過歐超聯並不存在，這是一個壞主意。」

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