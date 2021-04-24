東京奧運火炬傳遞沖繩路段主辦單位宣佈，原定於5月2日在宮古島上演的接力將無法舉行，成為首個因為疫情而完全取消的路段。

由於疫情有反彈趨勢，主辦單位早前已申請更改火炬傳遞路線，遠離公共道路，並獲得東奧組委會批准，但由於宮本島的醫療設施比較簡陋，難以應付大規模爆發，故當地進一步評估風險後，最終決定取消整個路段的火炬接力活動，亦不會舉行任何替代活動。

根據安排，沖繩縣的火炬接力將於5月1日至2日舉行，受疫情影響，本島的活活動將不會在公共道路上舉行，並會集中在名護市的名護市民會館附近，以及糸滿市的平和祈念公園，以閉門方式舉行，至於在石垣島及味座間村等離島的傳遞活動，則會繼續在公共道路進行。

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