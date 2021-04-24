周六港超聯尾場賽事，升班馬晉峰在主場青衣運動場面對正選沒有外援球員的愉園，在早早領先的情況下以3:0勝出，賽後力壓同得9分的南區和愉園升上第五位；今仗為愉園領軍的潘文廸賽後指，已就主教練鮑家耀被罰一事提出上訴。

愉園今仗正選11人全屬本地球員，後備亦只有艾迪比帝一名外援；晉峰則有費利浦薩和艾拔簡勞兩名西班牙外援領軍。開賽僅5分鐘，晉峰就由費利浦薩門前射入，領先1:0。

季內最後一次主場出擊的晉峰，面對沒有外援的愉園佔盡優勢，羅俊仁於16分鐘擺脫對手後勁射，愉園門將鍾偉豪拍到皮球，但仍無阻羅俊仁建功；33分鐘，羅俊仁再於禁區頂無人看管下射地波破網，晉峰半場領先3:0。

愉園在整個上半場幾乎未能組織任何攻勢，多次傳波斷纜，易邊後情況稍有改善，但除了朱偉鈞在55分鐘施「上帝之手」外，未能攻破晉峰大門；遙遙領先的晉峰攻勢放緩，下半場初段僅有廖億誠多次左路切入射門製造威脅，但未能再擴大優勢。最終晉峰以3:0大勝一場，於聯賽「雙殺」愉園，全取3分後與南區及愉園同得9分，但對賽佔優，暫列第五位。

今仗代替鮑家耀在現場領軍的潘文廸賽後指，已為鮑家耀上訴，冀後者可盡快回到球場領軍，他說：「我們已上訴，但未收到判詞，不敢亂說，畢竟涉及法律程序。由事件發生至今，我們一直依程序和規距，足總最終判決我們無法控制，會接受。」

潘表示，已向足總發信提出上訴，但目前尚未安排上訴委員會處理，他續說：「希望可早日作判決，或者審訊，早日解決，鮑sir早日重新帶隊就最理想。」鮑家耀停賽期間，潘文廸會繼續代為領軍。對於今日陣容上只有一名外援，潘文廸解釋：「之前七日踢三場，球員也有點受傷，教練團也想予部份球員休息。我們實力應與晉峰差距不大，對手今日踢得很好，但有機會的情況下，我們都想予年青球員機會，像余在言今日首次聯賽上陣。」

晉峰總教練何信賢亦讚揚愉園球員表現：「他們在沒有外援的情況下，下半場控制節奏得很好，希望更多人可支持一班年青人。」他認為晉峰下半場比上半場差，完成季內最後一場主場賽事，期望下次回到青衣作賽時可成為更強的球隊。

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