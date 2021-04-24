英格蘭今周球壇盛事，自然是周日英聯盃決賽，由曼城與熱刺在溫布萊球場爭標；雖然曼城牌面佔優，不過「丘仔」丘建威覺得，一場過決賽，甚麼事情都有可能發生，以曼城有歐聯後顧，而熱刺換帥後球員將會放手一搏替自己爭回一口氣，相信今場賽事雙方或會出現前場壓迫兼以攻待守的情況，熱刺受讓一球，下盤值得支持。

丘仔覺得熱刺雖於周一辭退摩連奴，由青年軍教練兼前球員賴恩美臣任看守領隊。作為英超歷來最年輕、年僅29歲的看守領隊賴恩美臣，首場領軍戰就反勝修咸頓全取3分。之前不受重用的加里夫巴利此役正選上陣立即建奇功取得一個入球，他更多次積極參與球隊進攻，同時也有協防，就算主力射手哈利卡尼因傷缺陣下也能險勝對手，保持打入前四希望。今仗面對曼城，巴利與孫興民合作，如果卡尼也能趕及復出，熱刺絕對可在曼城身上取得入球。而且曼城上周足總盃四強被車路士淘汰，四冠王幻滅，氣勢大減，加上陣中主力奇雲迪布尼於這場賽事傷了足踝，今仗上陣成疑，實在難望大勝對手。

「西甲專家」鄭兆聰，今周推介巴塞隆拿勝；目前西甲爭標形勢仍十分緊湊，三強馬德里體育會、皇家馬德里及巴塞隆納拿均在周中大勝，其中巴塞上仗5:2大炒基達菲，周日作客維拉利爾，聰仔覺得主隊有歐霸盃4強的後顧，而巴塞愈戰愈勇下，加上前鋒美斯保持大勇，仍可看高一線，可以熱捧客W。

譚拔士繼續主攻英冠，近期英冠不少前列隊戰績反覆，不過般尼茅夫持續強勢，周六挾六連勝迎戰賓福特，有力再下一城，為升班附加賽作好準備，可以般茅主W作為今周的重心之選。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六19般尼茅夫勝(2.15)

鄭兆聰 星期日48巴塞隆拿勝(1.58)

丘建威 星期日52熱刺(下)(1.92）

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