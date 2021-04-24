周五巴塞隆拿網賽八強，頭號種籽拿度只花1小時35分鐘，就直落2盤淘汰英國球手諾里，殺入四強。他賽後馬不停蹄又前往練習場操練，敦促自己每天都要有進步。

曾11次贏得巴塞隆拿網賽冠軍的拿度，前兩圈都在失了一盤之下反勝對手。不過今戰他面對英國球手諾里就贏得非常輕鬆，僅花1小時35分鐘就以6:1、6:4淘汰世界排名第58位的諾里。拿度贏球後做的首件事情不是休息，他離開中央場後隨即前往訓練場練習，他表示：「我去訓練場讓自己的手臂放鬆一下，今天的賽事相對以較短時間完成，我希望透過每天訓練和改善，盡快讓自己找回要求的水準。」

「我想說明一下賽後練球的事，這不是關乎我首次還是第五次去做，我過去都已經好多次在比賽後練球，這不是新聞了，我只是想盡力做些明天能幫助到我比賽的事。」拿度打入四強後，將鬥西班牙同胞巴斯達。另一場四強賽就由2號種籽薛斯柏斯鬥意大利球手辛尼。

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